世界中で品薄なPS5を「年額2万円の有料プランへ入会を促す餌にした」として大手家電量販店に批判殺到

アメリカやカナダに展開する世界最大の家電量販店である ベスト・バイ が、世界各地で品薄となっているゲーム機「PlayStation 5(PS5)」を入荷し、販売を再開すると顧客向けに通知しました。しかし、このPS5を購入できるのは、直前に創設されたばかりの年額199.99ドル(約2万3000円)の有料プランに登録した人限定であることが判明したため、PS5を待ちわびていた顧客から非難の声が上がっています。 This is madness: Best Buy PS5 restock requires a $200 membership | Tom's Guide https://www.tomsguide.com/news/this-is-madness-best-buy-ps5-restock-requires-a-dollar200-membership

2021年10月13日 16時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

