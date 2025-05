Microsoftが13インチに小型化した「Surface Laptop」と12インチの「Surface Pro」を発表

MicrosoftがノートPC「Surface Laptop」とタブレットスタイルでも使える2-in-1 PC「Surface Pro」の新モデルを発表しました。新モデルの特徴はさらに薄くて軽量なところで、Surface Laptopは13インチ、Surface Proは12インチと最も小型化されたモデルとなっています。 Surface Laptop を体験しよう - 超軽量 AI タッチスクリーン ノート PC | Microsoft Surface https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/devices/surface-laptop Surface Pro を体験しよう - パワフルな AI 搭載 2 in 1 ノート PC タブレット | Microsoft Surface https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/devices/surface-pro 13インチのSurface Laptopは8コアのSnapdragon X Plusプロセッサを搭載。バッテリー駆動時間はローカルビデオ再生で最大23時間、アクティブWebブラウジングで最大16時間です。本体寸法は285.65mm×214.14mm×15.6mmで、重量は1.22kg。USB 3.1のUSB-Aポート1つとUSB 3.2のUSB-Cポート2つを備えています。 カラーバリエーションは3色。以下はオーシャン。

2025年05月07日 12時10分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

