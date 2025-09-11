コーヒーの風味と共にサツマイモのほっこりした香りも楽しめる「割るだけクラフトボスカフェ 蜜芋ラテベース」試飲レビュー
牛乳や水と割るだけで本格的なカフェラテやブラックコーヒーが作れるサントリーの「割るだけクラフトボスカフェ」シリーズに、カフェ品質の蜜芋ラテが作れる「割るだけクラフトボスカフェ 蜜芋ラテベース」が2025年9月2日(火)から期間限定で登場しています。とろける蜜芋の味わいが口の中に広がるフレーバーを使用したとのことで、どんな味わいの蜜芋ラテが作れるのか実際に確かめてみました。
割るだけクラフトボスカフェ 蜜芋ラテベース 340mlペット 商品情報（カロリー・原材料） サントリー
https://products.suntory.co.jp/d/4901777440098/
「割るだけクラフトボスカフェ 蜜芋ラテベース」のパッケージはこんな感じ。
5倍希釈タイプで、割り方の目安はラテベースと牛乳が「1：4」。コップ1杯を170mlとすると1回の使用量は34mlとなるため、1本(340ml)当たりだと10杯作れる計算です。
原材料は砂糖・コーヒー・香料・甘味料。
カロリーは100ml当たり54kcal。コップ1杯(170ml)当たりの使用量を34mlと計算すると、1杯当たりのカロリーは約18kcalです。
さっそく蜜芋ラテを作ってみます。側面の目盛りを参考にすると、1杯分ずつ注ぐことが可能。
まずはグラスやコップに「割るだけクラフトボスカフェ 蜜芋ラテベース」を注ぎます。
続いて牛乳を4倍量(約136ml)注ぎます。
よく混ぜたら完成です。
飲んでみると、まずはコーヒーのキリッとした苦味と風味が口の中に広がり、その裏にサツマイモらしいほっこりした香りが感じられます。しっかりとコーヒー感がありつつも苦すぎず、秋らしいサツマイモの味が楽しめるラテに仕上がっていました。
「割るだけクラフトボスカフェ 蜜芋ラテベース」は2025年9月2日(火)から期間限定で、全国の小売店や通販サイトなどで購入可能。希望小売価格は税別328円となっています。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも注文でき、24本セットで8388円(1本当たり約350円)でした。
Amazon.co.jp: サントリー 割るだけクラフトボスカフェ 蜜芋ラテベース 濃縮 コーヒー 希釈 340ml×24本 : 食品・飲料・お酒
・関連記事
450mlペットボトル入りで飲みやすくて後味すっきりな「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック／カフェラテ」試飲レビュー - GIGAZINE
爽やかなぶどうの風味を強く感じる「カルピス BLEND PREMIUM 贅沢3種のグレープ」を飲んでみた - GIGAZINE
濃厚で深みのある抹茶感がありつつデザートらしいドリンクに仕上がったスタバのチルドカップ「京都抹茶ラテ」を飲んでみた - GIGAZINE
はちみつの優しい甘さとレモンの爽やかな果実味を楽しめる「三ツ矢ハチレモ」試飲レビュー - GIGAZINE
ハチミツの甘さの中にほんのりショウガの辛さがあって飲みやすいサントリーの薬膳ブランドドリンク「薬膳好日ジンジャー＆ソーダ」試飲レビュー - GIGAZINE
ショウガの香りとハチミツの甘みに包まれる「クラフトボス アップルジンジャーエール」試飲レビュー - GIGAZINE
日本初上陸のウェルネス系エナジードリンク「レインストーム」とは何なのか？実際に飲んで確かめてみた - GIGAZINE
厳選したマスカットの香りが強く鼻に抜けていく「Welch’s粒選りマスカットスパークリング」試飲レビュー - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 試食, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Tasting review of 'Craft Boss Cafe Sweet….