チョコレートの甘さと苦味をダブルで味わえる「クラフトボス 沼るショコララテ」「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」レビュー



2月14日のバレンタインデーに先駆けて、サントリーの「クラフトボス」シリーズから「いつも頑張る自分のために『ご自愛バレンタイン』」をテーマとする「クラフトボス 沼るショコララテ」「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」が1月27日(火)に登場します。ミルクチョコレートとビターチョコレートのフレーバーをブレンドして大人なチョコレートドリンクを楽しめるとのことで、一足早く味わえる機会を得られたので実際に飲んでみました。



「クラフトボス 沼るショコララテ」は500mlペットボトルで、パッケージデザインはこんな感じ。





原材料は砂糖、牛乳、コーヒー、乳製品、デキストリンなど。カロリーは100mlあたり43kcalなので、1本当たりだと215kcalになります。





中身を透明なグラスに注いでみました。





「甘いもの欲が高まるバレンタインにぴったりな、クラフトボスラテ比1.5倍のぜいたくな甘さが特長」とのことで、チョコレートの香りがふわっと漂い、ミルクチョコレートのような甘みが口に広がります。ビターチョコフレーバーもブレンドされているとのことですが、苦味はあまり目立たず、あくまでも風味程度。ホットチョコレートをミルクで割ったような味わいですが、口当たりはさらりとしていて飲みやすく仕上がっています。





次に「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」も飲んでみます。





「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」は希釈用のコーヒー飲料。1本で約10杯分作れるとのこと。





半透明のラベルには目盛りがついていて、原液の残量管理がしやすいデザイン。原液とミルクをざっくり1:4で割るのがおすすめとされています。





原材料はコーヒー、砂糖、香料、甘味料(アセスルファムK)。内容量は340mlです。カロリーは100ml当たり54kcalなので、原液だけだと1杯(34ml)当たり約18kcal。





グラスに1杯分の原液を注ぎます。





牛乳を注いで割ってみます。





飲んでみるとコーヒーの苦味がしっかりと感じられた後に、チョコレートの甘い香りがふわりと広がります。ほんのりとした甘さはありますが、苦味の中ではあまり目立たず、牛乳でまろやかになって飲みやすくなりつつ、チョコレートのビターな風味が強調されている印象。温めた牛乳で割ると、牛乳の風味が強くなってまろやかさが増し、より上品でリッチな甘さが楽しめます。





「クラフトボス 沼るショコララテ」「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」は2026年1月27日から、全国のスーパーやコンビニエンスストアなどで購入可能。希望小売価格は「クラフトボス 沼るショコララテ」が税別250円、「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」が税別368円です。また、Amazon.co.jpでも以下のリンクから予約購入が可能でした。



