「ゲームボーイがWi-Fi接続可能になるカートリッジ」を魔改造した猛者が登場

続けてソフトウェア面の開発に取り掛かったというスタークス氏。同氏は「作成する必要があるソフトウェアは2つあり、それは「ゲームボーイで実行するためにEEPROMに格納されるコード」と「ESP8266上で実行されるソフトウェア」です。「ゲームボーイで実行するためにEEPROMに格納されるコード」はゲームボーイ用のプログラムを開発するためのフリーウェアである gbdk-2020 を用いて書かれています。大変なのは「ESP8266上で実行されるソフトウェア」で、スタークス氏は Arduino IDE を用いてソフトウェアをプログラミングしたとしています。 なお、Wi-Fi機能付きのゲームボーイカートリッジで使用されている2つのソフトウェアはどちらも以下のGitHubページ上にホストされています。 GitHub - Staacks/wifi-game-boy-cartridge: A WiFi cartridge for the original Game Boy. https://github.com/Staacks/wifi-game-boy-cartridge

エンジニアの セバスティアン・スタークス 氏は、1989年に発売された携帯ゲーム機である ゲームボーイ そのものを改造するのではなく、ゲームボーイに挿すカートリッジを改造することで「ゲームボーイがWi-Fiに接続すること」を可能にしてしまいました。 There oughta be a WiFi Game Boy cartridge. https://there.oughta.be/a/wifi-game-boy-cartridge スタークス氏が作成したWi-Fi機能付きのゲームボーイカートリッジは、記事作成時点では Telnet を利用した通信のデモンストレーションおよびWikipediaへのアクセスだけが可能という非常に機能が限られたものとなっています。 Wi-Fi機能付きのゲームボーイカートリッジは、Wi-Fi機能を追加するための ESP8266マイクロコントローラー を搭載したゲームボーイ用カートリッジです。このESP8266マイクロコントローラーはゲームボーイのために多くの事前処理を担っており、記事作成時点ではWikipediaしか利用できませんが、「TwitterクライアントやRedditブラウザを実装することも可能」とスタークス氏は語っています。 以下はWi-Fi機能付きのゲームボーイカートリッジを用いてWikipediaにアクセスしている様子。左の画像はWikipediaのデモアプリを起動したところで、IPアドレスなどが表示される簡易な画面となっています。真ん中はオンスクリーンキーボードを用いてWikipediaの特定のページを検索している様子、右は記事の出だし部分を表示した様子です。

2021年12月17日 19時00分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

