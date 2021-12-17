2021年12月17日のヘッドラインニュース
俳優・歌舞伎役者として活躍するほか、昆虫への造詣の深さからNHK Eテレで「香川照之の昆虫すごいぜ！」にカマキリ先生として出演している香川照之さんのプロデュースする絵本「INSECT LAND」シリーズがアニメ化されることになりました。監督は「それいけ！アンパンマン」シリーズや「ゲッターロボアーク」を手がけた川越淳さんが担当します。
アニメ インセクトランド - 香川照之プロデュース自然教育絵本 INSECT LAND(インセクトランド)
https://insect-land.com/anime/
香川照之プロデュース昆虫アニメ「インセクトランド」ティザーPV - YouTube
©ARANCIONE/インセクトランド製作委員会
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
CNN.co.jp : ＮＡＳＡの火星探査車から「全く予想外」の発見 サンプルの岩石は溶岩由来と判明
オミクロン株、70倍速く増殖 デルタ株と比較、香港大が発表 ｜ 共同通信
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
大阪のビル火災で27人心肺停止、うち5人死亡 放火の可能性も [大阪・北新地のビル火災]：朝日新聞デジタル
【速報】目撃者『１０人以上が次から次へと運び出され動いていない状態』大阪ビル火災（2021年12月17日） - YouTube
【れいわ新選組】「日曜討論」で糾弾したれいわ・大石あきこ議員を直撃 吉村府政の問題点とやり口、岸田政権どう見る？｜日刊ゲンダイDIGITAL
「正直もらいすぎかも」赤字続きの公立病院、空床補償で大幅黒字に ：朝日新聞デジタル
中外製薬、コロナ飲み薬の開発断念…厚労省は補助の一部返金求める : 医療・健康 : ニュース : 読売新聞オンライン
連合会長「民主主義の我々と共産は真逆」 志位委員長が反発 | 毎日新聞
東京都 3回目のワクチン接種 19日に開始 年末年始も実施へ | 新型コロナウイルス | NHKニュース
＜独自＞仮放免外国人１９５人が逃亡 保証人に偏り - 産経ニュース
検疫所職員の新型コロナウイルス感染について
米憲政の惨事「目前だった」 トランプ氏、最後の抵抗 : 日本経済新聞
調布の道路陥没問題 外環道の地下トンネル内を報道陣に公開 | NHKニュース
東京都 全入国者の施設待機を緊急要望 オミクロン株感染受け | 新型コロナウイルス | NHKニュース
拘束下にある記者、過去最多488人 香港やミャンマー影響 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
農林水産物 食品の輸出額 初の年間1兆円 背景に生産者の工夫 | NHKニュース
牛肉・日本酒など好調 農林水産物や食品の輸出額 初の1兆円超 | 新型コロナ 経済影響 | NHKニュース
日本から帰ったフィリピン人、オミクロン株に感染 日本での行動不明 [新型コロナウイルス] [オミクロン株]：朝日新聞デジタル
都内オミクロン感染 濃厚接触者が12日サッカー観戦｜テレ朝news-テレビ朝日のニュースサイト
統計書き換え、続けた理由「隠蔽ではない」と首相 GDPへの影響は [国交省の統計書き換え問題]：朝日新聞デジタル
関西空港の検疫所職員 新型コロナ オミクロン株に感染確認 | 新型コロナ 国内感染者数 | NHKニュース
富士通 全日本実業団駅伝の優勝旗紛失か “新年大会渡せなく” | ロードレース（駅伝） | NHKニュース
咳・発熱症状が出る中、等々力陸上競技場でサッカー観戦 オミクロン株陽性の女性と会っていた男性 | 国内 | ABEMA TIMES
1年後の期待物価上昇率は2.16％、15年2月以来の高水準＝消費者庁 | ロイター
オミクロン株 東京都内で新たに2人感染確認 1人は濃厚接触者 | 新型コロナ 国内感染者数 | NHKニュース
クリニック患者の50〜60代男性が放火疑い 3人死亡 大阪ビル火災 | 毎日新聞
自民・小野田氏、NHK「スクランブル化」求める 参院予算委 | 毎日新聞
倉庫に眠る大量の「アベノマスク」引き取らないの？安倍晋三事務所に聞いてみた：東京新聞 TOKYO Web
猟銃所持取り消し「違法」 市の要請受けヒグマ駆除―札幌地裁：時事ドットコム
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半導体最新事情 ｢微細化｣｢自給率低下｣… “分解のプロ”が語る変化 - クローズアップ現代+ - NHK
年末年始における情報セキュリティに関する注意喚起：IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
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◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【悲報】50盗塁を20年続けても福本豊の記録に届かない : やみ速@なんJ西武まとめ
2: 名無しさん 2021/12/15(水) 15:04:52.84 ID:opWxYPE/M
でも60盗塁なら？
7: 名無しさん 2021/12/15(水) 15:07:07.02 ID:uz8+CREQ0
>>2
たった17年あればいける
◆新商品（衣・食・住）
Honda | 新型スポーツツアラー「NT1100」を発売
「PENTAX K-3 Mark III 20-40 Limited レンズキット」発売のお知らせ｜RICOH IMAGING
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