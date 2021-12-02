2021年12月2日のヘッドラインニュース
2021年12月24日(金)公開の『劇場版 呪術廻戦 0』が、IMAX版も同時に公開されることになりました。IMAX版特別ビジュアルはこんな感じ。
映画は「呪術廻戦」の前日譚「呪術廻戦0 東京都立呪術高等専門学校」を原作としたもので、「呪術廻戦の原点」とうたわれています。
『劇場版 呪術廻戦 0』予告｜12月24日（金）公開／主題歌：King Gnu 「一途」 - YouTube
© 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 ©芥見下々／集英社
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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