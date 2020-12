リモート学習に伴い導入された「不正行為防止ソフトウェア」の監視に大学生が苦しんでいる

モリーナ氏は単位の不認定に抗議するため、一連の問題についてサンディエゴ州立大学に設置されたCenter for Student Rights and Responsibilities(学生の権利と責任センター)に訴えました。予定されていた会議が新型コロナウイルスの影響で2回も延期となりましたが、訴えから1カ月以上が経過したころ、ようやくモリーナ氏は大学側から処分を行わないとの通知を受け取ることができたそうです。 そしてモリーナ氏は通知を経営学の教授に転送し、何度も自分にふさわしい成績を与えるように主張して、最初に単位が不認定とされてから2カ月後にようやく単位を得ることができました。この間、モリーナ氏は非常に大きなストレスを感じており、寝ても覚めても単位の不認定に関する問題に悩み続けたと述べています。 同様のストレスを感じているのはモリーナ氏だけではなく、サンディエゴ州立大学の3年生であるニーコリー・ソリス氏も、「電卓を使用する際はカメラに向かって計算内容を口頭で説明する」といった要求にストレスを覚えているとのこと。「ただでさえ難しいと感じている講義でオンライン試験を受けるのは不安です」と、ソリス氏は話しました。 また、マリアナ・エーデルシュタイン氏はオンライン試験中にRespondusの不正行為防止ソフトウェアを使うと、試験のパフォーマンスが低下すると報告しています。「私は外的要因を制御できません。隣人が芝生を刈る時間も、Amazonの配達員が家を訪れてベルを鳴らす時間も制御できないのです」と述べ、リモート環境での試験は困難だとエーデルシュタイン氏は主張しています。

2020年12月02日

