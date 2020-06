2020年06月29日 12時30分 ソフトウェア

アメリカの大都市が相次いで顔認証システムを禁止に

by Mike MacKenzie



アメリカ・マサチューセッツ州の州都ボストンが、2020年6月24日に「当局による顔認証技術の使用を禁止する条例」を可決しました。また、同日にカリフォルニア州サンタクルーズ郡最大の都市サンタクルーズ市も同様の条例を可決したと報じられています。



街頭に設置されたカメラなどにより市民の顔を監視する「顔認証技術」については、指名手配犯の捜査や高齢者および迷子の捜索に不可欠として新たに導入する地域がある一方で、有色人種の誤検知率が高く人種差別的であるという指摘もあることから、EUが公共の場での使用禁止を検討したり、企業が顔認識技術市場からの撤退を表明したりと、官民の両方で消極的な動きが広がっています。



by Steve Jurvetson



by Steven Lilley



こうした社会情勢を受けて、ボストン市議会は6月24日に市当局による顔認識技術の使用を禁止する条例を可決しました。同議会のRicardo Arroyo議員とMichelle Wu議員が共同で作成したこの条例案は、13人の市議会議員の全会一致により決議されたとのことです。新法が議会を通過したことについて、マーティ・ウォルシュ市長の事務所は、条例案を精査の上署名の検討を行うことを発表しました。



Arroyo氏は条例制定に向けた公聴会で、「顔認証システムは明白な人種的偏見をはらんでおり、危険です」と指摘。Wu氏は、顔認証システムにより誤認逮捕された最初の事例が発生したことに触れて、「ボストン市は人種差別的なテクノロジーを使用すべきではありません」と述べました。





ボストン市警察は、目下のところ顔認証システムを導入していませんが、既に導入されている映像解析ソフトBriefCamのアップグレード版には顔認証技術が含まれているとのこと。ボストン市警察は、BriefCamをアップグレードするかどうかについて公表していませんが、ボストン市議会のリディア・エドワーズ議員は公聴会で、「市警の幹部は、『信頼性が低いためこの種のテクノロジーは使用しない』ことを明言しています」と述べました。



なお、この条例で顔認証技術の使用が禁止されたのは、あくまで警察を含む市当局のみであるため、FBIなどアメリカ政府に属する捜査機関や民間企業は対象となっていません。



また、ボストン市と同日に、カリフォルニア州にあるサンタクルーズ市議会も顔認証技術の使用を禁止する条例を全会一致で可決しました。この条例では顔認証技術だけでなく、統計的な分析などの予測手法を用いて犯罪を特定する「Predictive policing(予測的警備)」も禁止されています。ロイター通信の報道によると、アメリカで予測的警備が禁止されたのはこれが初の事例とのことです。



サンタクルーズ市のジャスティン・カミングス市長は条例について、「予測的警備と顔認証が有色人種に対しどれだけ差別的かを認識したため、当市は正式にこれらの技術の使用を禁止することとしました」とコメントしました。