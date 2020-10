リモート司法試験の顔認証で「黒人の顔が認識されない」という不具合が発生

新型コロナウイルスの影響を考慮し、アメリカの司法試験は個人のPCを通してリモートで実施されています。試験を受けるにあたり、受験者は顔認証システムで個人の認証を行う必要があるのですが、「黒人の顔が認証されず試験を受けられない」という問題が発生しており、一部の受験者たちから不安や怒りの声が上がっています。



ExamSoft's remote bar exam sparks privacy and facial recognition concerns | VentureBeat

https://venturebeat.com/2020/09/29/examsofts-remote-bar-exam-sparks-privacy-and-facial-recognition-concerns/



以下はリモートでニューヨーク州の司法試験を受けたアリーヴァルディー・ハーン氏のツイート。ハーン氏は「サポートから『ランプなどの適切な照明の前に座ってください』と言われ、ニューヨーク州司法試験の模擬試験を完了できないという問題が発生しています。顔認証システムは人種差別です。私は『適切な照明』を使っていますよね?」とコメントし、怒りをあらわにしています。



Ok @ExamSoft support told me to “sit directly in front of a lighting source such as a lamp.” I’m receiving the same issue preventing me from completing the NY UBE mock exam. Facial recognition technology is racist. @DiplomaPriv4All do y’all think I have “adequate lighting”? pic.twitter.com/7tFdwfpyHB