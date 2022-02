2022年2月3日のヘッドラインニュース

英国人の同僚から「それ何?」と聞かれたので、遂にこのフレーズを使う時が来たか、と感無量で放った返答 "This is a pen." pic.twitter.com/adGESmIX3K

・1つ前のヘッドライン

2022年2月2日のヘッドラインニュース - GIGAZINE



2022年02月03日 18時17分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.