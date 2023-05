古いピンボールマシンを改造せずにスコアを自動でインターネットにアップロードできるようにするシステムを開発した猛者が登場

ピンボール は昔ながらのアーケードゲームの代表格とも呼べる存在ですが、現代でも根強いファンが多く、日本においてもピンボール専門のゲームセンターが存在するほど。ソフトウェアエンジニアのイーライ・リプシッツ氏が、古いピンボールマシンのスコアを自動的にインターネットにアップロードするデバイスを開発しました。 Connecting a 1980s Pinball Machine to the Internet | Eli Lipsitz https://eli.lipsitz.net/posts/internet-connected-pinball/

・関連記事

インクが飛び散り画面をカラフルに染め上げるピンボールゲーム「INKS」レビュー - GIGAZINE



ピンボールマシンはどうやって作られているのか?製造工場を直撃したムービーが公開中 - GIGAZINE



今なお愛されるレトロなゲーム機「ピンボール」を修理できる数少ない職人が語るピンボールの現在 - GIGAZINE



iOS版のGoogleアプリでピンボールがプレイできる隠し機能が発見される - GIGAZINE



世界初のアーケードゲーム「コンピューター・スペース」が失敗した理由とは? - GIGAZINE



経済学用語「欲望の二重の一致」を体感できるピンボールゲームが登場 - GIGAZINE

2023年05月18日 00時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.