工場建築ゲーム「Factorio」で実際に動作する8ビットコンピューターを作り上げた猛者が登場

漂着した惑星で工場ライン構築し、さまざまな作業を自動化して惑星からの脱出を目指すリアルタイムシミュレーションゲームが「 Factorio 」です。そんなFactorioで、実際に動作する8ビットコンピューターを作り上げてしまった猛者が登場しています。 8-bit Turing complete computer that I made in Factorio - GIFs - Imgur https://imgur.com/a/tVB9xOx Factorioで8ビットコンピューターを作成したのは、画像共有サービス imgur のユーザーである sorek 氏です。以下のムービーでは、sorek氏が作成した8ビットコンピューターが フィボナッチ数 を求めるプログラムを実行している様子を確認できます。

2021年05月03日 15時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1o_hf

