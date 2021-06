IKEAのスマート照明のRFモジュールを用いてDOOMをプレイ

なお、next-hack.comでは作成の手順などが非常に細かく解説されています。 Let’s port Doom to an IKEA TRÅDFRI Lamp! – next-hack.com https://next-hack.com/index.php/2021/06/12/lets-port-doom-to-an-ikea-tradfri-lamp/

・関連記事

敵を指定通り倒すことで人間であることを証明する「DOOM Captcha」が登場 - GIGAZINE



初代「DOOM」を80年代風に古くした「POOM」誕生、16色&128×128ピクセルの超クラシカルビジュアル - GIGAZINE



ゲーム史に残る傑作FPS「DOOM」生みの親が語る「最近のFPSの問題点」とは? - GIGAZINE



1000fpsという驚異の高フレームレートでゲームをプレイすることに成功、一体どんなPCが必要なのか? - GIGAZINE



24年間達成不可能とされていた「DOOM 2」のシークレットを自力で達成する猛者が登場 - GIGAZINE



ハードウェアネクロマンサーが妊娠検査キットにある画面上でDOOMやBad Apple!!を再生することに成功 - GIGAZINE



2021年06月15日 08時00分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.