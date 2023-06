テラリアの中に32bitコンピューターを作ったらどうなるのか？

From Scratch氏は「テラリアの中でテラリアを実行すること」を目標に開発を続けています。なお、このプロジェクトのリポジトリはGitHubで公開されています。 GitHub - misprit7/computerraria: A fully compliant RISC-V computer made inside the game Terraria https://github.com/misprit7/computerraria

2023年06月29日 15時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

