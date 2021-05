Googleの広告新技術「FLoC」をGitHubがブロック

サードパーティーCookieを利用しない新たな広告の仕組みとしてGoogleが開発を進めている「FLoC」を、ソフトウェア開発プラットフォームであるGitHubがブロックしていることがわかりました。 GitHub Pages: Permissions-Policy: interest-cohort=() Header added to all pages sites - GitHub Changelog https://github.blog/changelog/2021-04-27-github-pages-permissions-policy-interest-cohort-header-added-to-all-pages-sites/

2021年05月03日 17時00分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by logc_nt

