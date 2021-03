Googleが導入予定の「FLoC」は最悪なものだと電子フロンティア財団が指摘

・関連記事

Googleの考案する新たな「Cookieレスの仕組み」に独占禁止法違反の目が向けられている - GIGAZINE



Google Chrome 89のベータ版で「プライバシー・サンドボックス」の項目が追加へ - GIGAZINE



GoogleがCookieレスな「プライバシー・サンドボックス」を実現させると何が起こるのか? - GIGAZINE



Chromeは2年以内にサードパーティーCookieのサポートを廃止する方針 - GIGAZINE



GoogleがChromeの広告ブロックの新方式「マニフェスト V3」を正式発表、拡張機能やPWAの改善などの新情報も - GIGAZINE

2021年03月05日 23時07分00秒 in セキュリティ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.