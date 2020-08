Pythonと同じ文法でマイコンを操作できる「MicroPython」、エミュレーターもあり気軽に遊べる

MicroPythonはpyboardのみならず、 ESP32 や ESP8266 でもファームウェアをインストールすることで利用可能。MicroPythonソースコードはGitHub上に公開されています。 GitHub - micropython/micropython: MicroPython - a lean and efficient Python implementation for microcontrollers and constrained systems https://github.com/micropython/micropython

・関連記事

自ら電気を生み出す「バッテリーレスIoT」にぴったりなマイコンチップ「ONiO.zero」が登場 - GIGAZINE



スマホ不要でGPSによる位置情報共有やメッセージの送受信が可能になるマイコン用オープンソースソフトウェア「Meshtastic」 - GIGAZINE



自作マイコンとさまざまな装置でカクテルを作ってくれる「Drinkmotizer」 - GIGAZINE



ソフトウェアエンジニアがハードウェアのプログラミングをする時に注意すべきこと - GIGAZINE



指先サイズで500円なのにWi-Fi内蔵・Linux搭載でIoTにも使えるコンピューター「Omega2」 - GIGAZINE

2020年08月19日 08時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.