「どうぶつの森＋」の文字入力操作をキーボードで爆速にする「pico-crossing」

・関連記事

任天堂はどうぶつの森の海外ローカライズで「すべてを変えなければいけなかった」 - GIGAZINE



任天堂が「あつまれ どうぶつの森」に関するお願いを公開、「政治利用」はお控えくださいとけん制 - GIGAZINE



「あつまれ どうぶつの森」大好評を受けて任天堂の2021年第1四半期営業利益が前年同期比5倍以上に増加 - GIGAZINE



「あつまれ どうぶつの森」を快適にプレイするための25のアドバイス - GIGAZINE



40万点超のアートを「あつまれ どうぶつの森」で再現できるようにメトロポリタン美術館がどうぶつの森専用の共有ボタンを追加 - GIGAZINE



「どうぶつの森」のしずえさんと「DOOM」の主人公を組み合わせたファンアートが多数登場、その理由とは? - GIGAZINE



スマホであのどうぶつの森が思う存分楽しめる「どうぶつの森 ポケットキャンプ」をプレイしてみた - GIGAZINE

2025年06月13日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article 'Pico-Crossing' makes typing in 'Animal ….