2023年11月13日 11時16分 ソフトウェア

Threadsで自身の投稿をInstagramとFacebookに公開しない新しいオプションが利用可能に



イーロン・マスク氏による買収で混沌とした状況に陥ったX(旧Twitter)の代替アプリとして、FacebookやInstagramの開発元であるMetaが開発したのが「Threads」です。このThreadsで新たに、「Threadsの投稿をMetaの他のプラットフォームに表示しないようにするオプション」が利用可能となりました。



Meta Threads users can now stop their posts from showing on Instagram - The Verge

https://www.theverge.com/2023/11/12/23957591/threads-facebook-instagram-suggested-posts-opt-out





Threadsの投稿がFacebookやInstagramといった同じMetaのプラットフォームに勝手に投稿されてしまうことが、一部のユーザーから不満を集めていました。Metaはこの不満に対処するため、「Threadsの投稿をMetaの他のプラットフォームに表示しないようにするオプション」を密かに追加していることが明らかになっています。





「Threadsの投稿をMetaの他のプラットフォームに表示しないようにするオプション」を有効にする方法は以下の通り。



まず、Threadsアプリのプロフィール画面右上にある2本線をタップ。





「プライバシー設定」をタップ。





「他のアプリで投稿をおすすめする」をタップ。





プロフィールが公開設定になっている場合、Threadsアカウントの投稿がおすすめとしてInstagramとFacebookで表示されるようになっているので、赤枠部分にあるトグルボタンをタップするとThreadsの投稿が他プラットフォームで共有されなくなります。





Metaは2023年10月の第5週に、ユーザーからの「自分のThreads投稿がFacebookに表示されないようにするにはどうしたらいいですか?自分の投稿がFacebook上の誰かのおすすめや他の場所にランダムに表示されるのを避けたいです」という投稿に対して、「ユーザーからのフィードバックに耳を傾けています」と投稿し、「Threadsの投稿をMetaの他のプラットフォームに表示しないようにするオプション」について検討中であることを示唆していました。





海外メディアのThe Vergeは「Threadsの投稿がFacebookやInstagramにも投稿されるのは、印象的なスタートの後、人気に陰りが見える同プラットフォームのエンゲージメントを増やすためでした」と指摘。



ただし、Threadsの現状はかなり改善されている可能性があり、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは2023年10月の決算会見の中でThreadsの月間アクティブユーザー数が1億人に到達したことを報告しています。マスク氏によるとXの月間アクティブユーザー数は5億人超とのことなので、サービス開始から4カ月あまりのThreadsがすでに1億人近いユーザーを獲得できているということは「良い兆候のはず」とThe Verge。



Threadsの月間ユーザー数が「1億弱」に達したとマーク・ザッカーバーグが明らかに、2023年第3四半期決算では売上23%増も記録 - GIGAZINE





なお、Metaはプライバシー面の問題でEU圏ではThreadsアプリの提供を行っていませんが、ソフトウェアエンジニアのAlessandro Paluzzi氏によるとMetaはEUでもThreadsを提供することを計画しているそうです。



#Instagram is preparing the launch of #Threads in #Europe ???? pic.twitter.com/yiMFJ0hSZp — Alessandro Paluzzi (@alex193a)