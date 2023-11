2023年11月13日 11時24分 セキュリティ

オーストラリアの大手港湾運営会社がサイバー攻撃の疑いで操業停止



メルボルン、シドニー、ブリスベン、フリーマントルで港湾業務を担うDPワールド・オーストラリアが、サイバー攻撃を受けた疑いで一時操業停止状態にあることが明らかになりました。



オーストラリアで2番目に大きな港湾運営会社がサイバーセキュリティ上の問題により操業停止となりました。報道によると、サイバー犯罪者の侵入を示す異常なデータパターンについて監視ソフトウェアが警告を発したため、会社がシステムをオフラインにしたとのこと。



2023年11月11日、オーストラリアサイバーセキュリティ大臣のクレア・オニール議員が事件の発生を認め、「オーストラリア政府はDPワールド・オーストラリアに影響を与えたサイバー事件を認識しています。政府はこの事件に対する対応を協議中で、近く会合を開く予定です」と話しました。



The Australian Government is aware of a cyber incident affecting ports operator DP World Australia. The Government is coordinating the government response to this incident, with the National Coordination Mechanism to meet shortly. — Clare O'Neil MP (@ClareONeilMP)



DPワールド・オーストラリアは海上貨物の40%を担っていて、数日間にわたる閉鎖により国内外への貨物輸送に影響が出ています。同社は、ハッカーがアクセスしたか、あるいは盗んだ可能性のある情報を特定するべくサーバーを徹底的に調査している一方で、貨物の輸送を再開するために新たなシステムの構築を急いでいるとのことです。



DPワールド・オーストラリアの広報担当者は「従業員、顧客、ネットワークを保護するため、調査の間は港湾への陸上アクセスを制限しています」とコメント。同社は、サイバーセキュリティの専門家との連携、積極的な調査、関係当局への通知など、包括的な対応を行ったとも付け加えました。





直近では日本の名古屋港でもサイバーセキュリティ上の問題により港湾業務が停止されました。今回のDPワールド・オーストラリアで発生した障害は、名古屋港での事例と同規模だとも指摘されています。



