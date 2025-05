2025年05月04日 23時30分 ネットサービス

「Threads」の月間アクティブユーザー数が3億5000万人に到達



Metaの2025年第1四半期決算発表の中で、SNS「Threads」の月間アクティブユーザー数が3億5000万人に達していることをマーク・ザッカーバーグCEOが明らかにしました。



Threads tops 350M monthly users after adding 30M in the quarter | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/04/30/threads-tops-350m-monthly-users-after-adding-30m-in-the-quarter/



Threads Reaches 350M Active Users | Social Media Today

https://www.socialmediatoday.com/news/threads-reaches-350-million-monthly-active-users/746828/



「Threads」は2023年7月にスタートした短文投稿SNSで、サービス開始初日から3000万人の新規登録者を獲得するロケットスタートを決めました。



TwitterライクなMetaのSNS「Threads」の新規登録者数が1日で3000万人を突破 - GIGAZINE





2024年第4四半期の月間アクティブユーザー数は前期比2000万人増の3億2000万人で、なおも勢いが衰えていないところを見せていましたが、2025年第1四半期の月間アクティブユーザー数は前期比3000万人増で3億5000万人に到達しました。



ニュースサイト・Social Media Todayによると、X(旧Twitter)とThreadsの月間アクティブユーザー数は2023年10月時点でそれぞれ5億人と1億人だったとのこと。Xはそこから1年半かけて6億人へと1.2倍に増加していますが、Threadsは3.5倍へと増加しており、伸び率で見ればThreadsは猛烈に追い上げている形です。





MetaはThreadsのほかにFacebook、Instagram、Messenger、WhatsAppといったアプリを抱えていて、これらのアプリの少なくとも1つを毎日使う人が34億人以上いるとのこと。



ザッカーバーグCEOはThreadsの成長を「次の主要なソーシャルアプリになるための軌道に乗り続けている」と表現していて、アプリのレコメンデーションシステムを改善した結果、アプリに使われる時間が35%増えたと語りました。



なお、Social Media Todayは、Xがボットユーザーをあまり積極的に取り締まっていないため「月間アクティブユーザー数」に多数のボットが含まれたままになっているという疑いを指摘していて、ThreadsはXにかなり接近しているという見方を示しています。