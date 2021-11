Twitterが「読んでいる途中のツイートが消え去ってしまう問題」をiOS版アプリで修正

Twitter updates iOS app to stop tweets disappearing mid-read - The Verge https://www.theverge.com/2021/11/24/22800151/twitter-disappearing-tweets-ios-app-update-fix 「タイムラインの自動更新によって読んでいる途中のツイートが消えてしまう」という現象は、当該ツイートに自分がフォローしているアカウントがリプライを送ったり、投稿主がスレッドとしてツイートを追加したりした場合に発生します。当該ツイートは新たなツイートが加わった状態でタイムラインの上部に表示されていますが、読んでいる途中にツイートが消えてしまうのは不便だと、多くのユーザーから不満の声が上がっていました。

2021年11月25日 10時36分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1h_ik

