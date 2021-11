グラミー賞2022に星のカービィの「メタナイトの逆襲」のアレンジがノミネート、一体どんな曲なのか？

・関連記事

星のカービィシリーズ最新作となる「星のカービィ ディスカバリー」が発表、3Dのフィールドをカービィが縦横無尽に動き回る - GIGAZINE



Nintendo Switchの無料で遊べるカービィがオンラインで協力して巨大な敵に立ち向かう「スーパーカービィハンターズ」を遊んでみた - GIGAZINE



失われたカービィのゲームが未来のために無事アーカイブされる - GIGAZINE



初代「星のカービィ」はキーボードではなくツインファミコンで開発された - GIGAZINE



シェフになったカービィに疲れた体を癒やしてもらうべく星のカービィの世界を表現した「カービィカフェ」に行ってきました - GIGAZINE



2021年11月25日 10時14分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.