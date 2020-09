Twitterの「コメント付きリツイート」がリツイートから分離され「引用ツイート」に変更、引用ツイートだけ一覧表示することも可能に

Twitterが2020年9月1日に、従来は通常のリツイートと同じ扱いになっていた「コメント付きリツイート」を「引用ツイート」に変更し、通常のリツイートとは個別に表示すると発表しました。この機能は、既にAndroid版、iOS版、ブラウザ版で日本を含む全世界で利用可能になっています。







今回のアップデートがどんな感じかは、以下のムービーを見ると一発で分かります。



Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.



Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80