ついにTwitterが「リプライ制限機能」を実装、クソリプ根絶に一歩前進

・関連記事

Twitterで「ツイートに誰がリプライできるか」限定する機能のテストがスタート - GIGAZINE



Twitterで「誰が返信可能か」決められるオプションが登場する見込み - GIGAZINE



たった2回のタップで「クソリプを撃退する機能」が日本Twitterでも開始 - GIGAZINE



ついにTwitterで「見たくないクソリプを隠せる」機能の実装が始まる予定 - GIGAZINE



Twitterが不要なクソリプを自分で隠せる「ツイートを隠す」機能を2019年6月にもリリースすると予告 - GIGAZINE



Twitterで炎上した際の誹謗中傷やバズった際のクソリプの嵐を可視化できる「リプライユーザ可視化システム」を使ってみた - GIGAZINE



まさかの「クソリプ」「パクツイ」がテーマに取り上げられた2015年センター試験国語はこんな感じ - GIGAZINE



Twitterは不正なツイートの半分を自動で削除している - GIGAZINE

2020年08月12日 11時03分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.