2023年09月01日 13時53分 ネットサービス

X(旧Twitter)が有料会員向けに「いいね」タブを非表示化する機能を提供開始



2023年8月30日、X(旧Twitter)が有料サブスクリプションサービス「X Premium(旧Twitter Blue)」の会員向けに「いいね」タブを非表示にできる機能を追加しました。



X, formerly Twitter, is now letting paid users hide their likes | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/08/31/x-formerly-twitter-is-now-letting-paid-users-hide-their-likes/





Elon Musk's X is letting paid users hide their likes | Mashable

https://mashable.com/article/twitter-x-hide-likes-premium





「いいね」タブは、各ユーザーが「いいね」した投稿を一覧で表示する機能です。これまで各ユーザーが「いいね」した投稿は公開されており、公開アカウントである場合、誰でもそのユーザーが「いいね」した投稿を見ることができました。しかし、一部のユーザーからは自身が「いいね」した投稿を第三者にチェックされることを懸念する声も上がっていたとのこと。





今回追加された、プロフィール欄から「いいね」タブを非表示にする機能は、アカウント設定の「プロフィールのカスタマイズ」から利用可能です。





機能の説明によると、「プロフィール画面の『いいね』タブは自分だけに表示され、第三者からは『いいね』タブが見えなくなります。また、X APIからも非表示になります」とのこと。一方で「投稿をいいねした相手への通知は従来通り表示されます」との記載もあります。



そのほかプロフィールのカスタマイズに関しては、2023年8月初旬にX Premiumユーザー向けに「有料ユーザーであることを示す青色チェックマーク(認証済みバッジ)を隠すオプションなどが導入されています。



Twitterから生まれ変わったXで「有料ユーザーであることを示す青色チェックマーク」を隠すオプションが利用可能に - GIGAZINE