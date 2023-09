Call of Dutyにリアルタイムのボイスチャット暴言検出システムが導入される、「CoD： MW3(2023)」から本格始動

Activisionは「Modern Warfare IIの発売以来、Call of Dutyのモデレーションチームは100万以上のアカウントを制限してきました。悪質なプレイヤーへの対処は非常に重要であり、コミュニティの努力に感謝しています。新しい技術を活用し、重要なパートナーシップを築き、対策方法を進化させることが、継続的な取り組みの鍵となります。今後もコミュニティと協力し、すべての人にとって公平で楽しいCall of Dutyを作り続けていきます」と述べました。

Call of Duty Voice Chat Moderation FAQ https://support.activision.com/articles/call-of-duty-voice-chat-moderation Modulate https://www.modulate.ai/blog/activision-call-of-duty 新しいシステムでは、 Modulate が開発したゲーム専用AIボイスチャットモデレーション技術「 ToxMod 」が利用されています。ToxModはヘイトスピーチや差別用語、ハラスメントなどを含む有害な言葉を検出し、ニュアンスの微妙な違い(例えば「Fuck yeah(良い表現)」と「Fuck you(良くない表現)」)を 区別 することも可能。さらに、プレイヤーを長期的に追跡し、単に興奮して思わず暴言を漏らしただけなのか、はたまた暴言を言い続ける トキシック な人なのかを推測する技術も導入されています。 ToxModをCall of Dutyへ導入するにあたり、販売元のActivisionは「検出はAIによりリアルタイムで行われるものの、対処は即座に行われるわけではない」と説明しています。具体的には、システムが 行動規範 に基づいて暴言を検出するとフラグを立て、それを人間のモデレーターが確認し、違反があれば対処する形。強制執行をする前に「関連する録画のレビュー」が行われる場合もあるそうです。

2023年09月01日

