有害プレイヤーを判別するために「VALORANT」がボイスチャットの録音を開始すると発表



5対5のタクティカルシューティングゲーム「VALORANT」では、より高度な連携を実現するためにゲーム内のボイスチャット機能を利用するプレイヤーも多くいるのですが、対人ゲームならではの味方のプレイを邪魔するような有害プレイヤーも一定数存在します。そんな迷惑なプレイを防止するために、ボイスチャットの内容を録音するとVALORANTの開発元であるRiot Gamesが発表しました。



Riot Gamesは2022年7月13日から、ゲーム内のボイスチャットを録音しその内容を評価することを計画していると発表しました。最初にボイスチャットの録音が行われるのは北米地域のプレイヤーで、この録音を使用して、最終的に実装される可能性のある音声評価システムを開発するとRiot Gamesは記しています。



音声評価システムはボイスチャットの録音を使用して言語モデルをトレーニングすることで開発される予定で、2022年後半にベータ版をリリースすることを目標としているそうです。また、Riot Gamesは音声評価システムを開発するために録音されたボイスチャットは、ユーザーレポートに使用されることはないと明記しています。





この理由について、Riot Gamesは「このツールの拡張について考える前に、これが効果的なものであると確信する必要があると我々は考えています」と言及。また、「間違いが発生した場合には、誤検知を修正できるようにするシステムが整っています」とも記しており、音声評価システムが誤ってプレイヤーをBANしてしまった場合の対策についても考慮していることを伺わせています。



なお、Riot Gamesは奇抜なチーター対策を行うことで有名で、具体的にどのような対策が講じられてきたかは以下の記事を読めばわかります。



