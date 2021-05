Twitterで攻撃的なリプライをしようとすると内容を再検討するように促される仕組みに

・関連記事

Twitterが機械学習アルゴリズムを改善するためのイニシアチブを発表 - GIGAZINE



誤情報ツイートに対して参考情報を示すTwitterの新機能「Birdwatch」登場 - GIGAZINE



iOS・Android版Twitterで4K画像をアップロード可能に - GIGAZINE



Instagramが「嫌なDM」をフィルタリングする新機能を発表、ブロックした人の新アカウントを先回りしてブロックする機能も - GIGAZINE

2021年05月06日 10時46分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.