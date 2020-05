Twitterで「ツイートに誰がリプライできるか」限定する機能のテストがスタート

2020年1月に報じられた、Twitterでツイートに対して誰がリプライ(返信)可能かを決められるオプションについて、Twitter公式ブログがテストを実施中であることを発表しました。



Testing, testing...new conversation settings

https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2020/testing-new-conversation-settings.html



会話への新たな参加方法のテストを行います

https://blog.twitter.com/ja_jp/topics/product/2019/testing-new-conversation-settings-ja.html





Testing, testing...



A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your ???? out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT