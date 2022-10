2022年10月14日 12時30分 ネットサービス

Twitterが自分にメンションできるユーザーをフォローしている人だけにするかどうかなどを制御できる機能をテスト中



Twitterでは@ツイートすることで特定のユーザーに向けてツイートを投稿することができ、これをメンションと呼びます。このメンションをユーザー側で細かくコントロールできるような機能のテストに、Twitterが取り組んでいると報じられています。



Twitter is working on a way to control who mentions you - The Verge

https://www.theverge.com/2022/10/13/23403166/twitter-mentions-control-test-development



Twitter is testing a way for users to limit their mentions | Engadget

https://www.engadget.com/twitter-mention-control-test-privacy-203010418.html



過去にもTwitterが開発中の新機能を発見したことがあるエンジニアのJane Manchun Wongさんが、「Twitter上であなたをメンションできるユーザーを制御できるような機能のテストに取り組んでいます」とツイートし、「Allow others to mention you(他人があなたをメンションできる)」というトグルスイッチの下に、「Anyone can mention you(誰でもあなたをメンションできる)」と「Only people you follow can mention you(あなたをフォローしている人だけがメンションできる)」という2つのオプションが並んでいる画面のスクリーンショットを公開しました。



Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70 — Jane Manchun Wong (@wongmjane)



The Vergeは「メンションできる人を制限できるようになれば、Twitterというプラットフォームの仕組みが根本から変わる可能性すらあります。Twitter上で見知らぬ人とあいさつしたり、何かを指摘したりすることができなくなる可能性があるためです。ただし、メンションを制限できるようになればTwitter上ではびこるいじめや嫌がらせを防ぐことが可能となります」と指摘しています。





TwitterのプライバシーデザイナーであるDominic Camozziが「メンションできる相手を制限する機能」のテストが進行中であることを認めるツイートを投稿し、コミュニティからのフィードバックを求めていましたが、当該ツイートは記事作成時点では削除されています。



なお、Twitterがプラットフォーム上でやり取りできる相手を制限するような機能の導入を検討したのは今回が初めてではありません。Twitterは2020年8月に「ツイートに返信できる人を制限する機能」を導入。



ついにTwitterが「リプライ制限機能」を実装、クソリプ根絶に一歩前進 - GIGAZINE





さらに、2022年7月には巻き込みリプライから脱出するための「アンメンション」機能を実装し、同年8月には相互フォローしている知り合いをグループ化して自分のツイートや写真をそのグループ限定で共有する新機能「Twitterサークル」を発表しています。



Twitterが少人数でツイートや写真を共有できる「Twitterサークル」の正式提供を開始、使い方はこんな感じ - GIGAZINE