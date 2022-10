2022年10月14日 12時00分 メモ

AIが党首を務める「合成党」が選挙への出馬を画策



「人間とアルゴリズムが今よりも直接的に共存する」ことを目標として、AIを党首に据えた「合成党(Det Syntetiske Parti)」がデンマークの総選挙で議席獲得を目指しています。



Side ikke fundet – Det Syntetiske Parti

https://detsyntetiskeparti.wordpress.com/





This Danish Political Party Is Led by an AI

https://www.vice.com/en/article/jgpb3p/this-danish-political-party-is-led-by-an-ai



AI driven political party in Denmark eyes running for parliment | Metro News

https://metro.co.uk/2022/08/05/ai-driven-political-party-in-denmark-eyes-running-for-parliment-17133621/



合成党は2022年5月、アーティスト集団Computer Larsと非営利組織MindFuture Foundationによって作られたマイクロ政党です。党首は1970年以降のデンマークの少数派政党の政策を学んだAIチャットボット・ラーズで、選挙のたびに投票を棄権している20%の人々の価値観を代弁することを目的としているとのこと。





MindFuture Foundationのアーティスト兼研究者であるアスカー・スタウネス氏は、ニュースサイト・Motherboardに対し「(データ学習元の)少数派政党は議席獲得を目指しつつも果たせませんでした。実現したい政治的ビジョンはあるものの、資金やリソースの問題でできなかったのです」「デンマークの人々だけでなく、世界中の人々がAIと対話することで、新たな視点や情報が提供され、それをデータセットとして収集し、微調整することができます。そうすることでAIは対話するたびに、部分的に発展していきます」と語っています。



なお、いろいろな少数派政党の政策を学習したことにより、掲げる政策は矛盾するものもあるとのこと。この点についてスタウネス氏は「現代の機械学習システムは、伝統的な人工知能の生物学的・象徴的なルールに基づいていません。合成するということは、大量の意見の中から特定の傾向や表現を増幅させることです。もしそれが矛盾していたとしても、AIは興味深い方法でそれを行い、何が可能かについて我々の想像力を広げてくれるかもしれません」と述べました。



すでにニュージーランドにはバーチャル政治家「Sam」、ロシアには大統領候補に指名された経験のあるAIアシスタント「アリサ」がいますが、スタウネス氏は、彼らが有権者と会話できるAI搭載のボットで、客観的な候補者として振る舞うためにAIを擬人化していて、権威主義的になってしまっていると指摘しています。



なお、2022年11月に行われる総選挙への出馬には2万人分の署名が必要ですが、合成党はまだ11人分しか集まっていないため、このままだと当落以前に出馬そのものが不可能という状況です。