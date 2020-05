2020年05月21日 10時09分 モバイル

「iOS 13.5」が公開、AppleとGoogleの「新型コロナウイルス感染症接触通知API」が実装される



AppleがiPhoneおよびiPod touch向けのOSであるiOSの最新バージョンとなる「iOS 13.5」をリリースしました。iOS 13.5ではマスク着用時にFace IDからパスコード入力画面に素早くアクセスすることが可能となり、AppleとGoogleが協力した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)接触追跡システム用のAPIも導入されています。なお、iOS 13.5のファイルサイズは355.6MBです。



Appleは現地時間の2020年5月20日に、iOS 13.5をリリースしました。iOS 13.5にはCOVID-19関連の2つの新機能が追加されています。ひとつはマスク着用時であっても端末のロック解除を容易にするための仕様変更で、もうひとつはCOVID-19接触通知APIの導入です。





これまでのiOSではマスクを着用した状態だと、Face IDが顔を認識しようとしてロック解除に失敗したのちに、パスコードの入力が可能となりました。そのため、マスクを着用したままiPhoneを使用するには、端末のロックを解除するために毎回数秒間の待ち時間が発生してしまっていました。しかし、iOS 13.5ではロック画面を上方向にスワイプするといつでもパスコード入力画面への移行が可能となっているため、マスクを着用した状態でも素早くロック解除が可能となっています。



加えて、AppleがGoogleと共同開発した接触通知APIもサポートしています。ただし、これはAPIを採用した公衆衛生機関の開発するアプリがインストールされるまでは、システム上では非アクティブのままです。





なお、AppleとGoogleは将来的に「公衆衛生当局のアプリがインストールされていなくても接触通知が可能になるように、APIを用いるのではなくOSに直接組み込む予定」としています。COVID-19接触追跡システムのセキュリティ・プライバシーに関する詳細は以下の記事にまとめられています。



AppleとGoogleが共同発表した「新型コロナウイルス追跡システム」に対して浮かぶセキュリティおよびプライバシーに関する疑問への回答 - GIGAZINE





なお、iOS 13.5では他にもグループFaceTimeで「話している人のウインドウサイズが自動で変更される機能」をオフにすることも可能となります。