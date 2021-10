Twitterでリアルタイムに会話できる「スペース」がついに誰でも作成可能に

Twitter is finally letting everyone create Spaces - The Verge https://www.theverge.com/2021/10/21/22739249/twitter-finally-letting-everyone-create-spaces# スペースは2020年12月にTwitter上で テスト され、2021年4月に正式リリースされました。 Twitter版ClubHouse「Spaces」の正式リリースは2021年4月からと判明 - GIGAZINE



2021年10月22日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

