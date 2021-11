北朝鮮でイカゲームを密輸した学生が死刑に

Netflix史上最大のヒットを記録した韓国のテレビシリーズ「 イカゲーム 」をUSBメモリーに入れて密輸した北朝鮮の高校生が死刑を宣告されました。密輸されたイカゲームを「回し見」した高校生6人にも終身刑や5年間の重労働が言い渡されています。 North Korean sentenced to death after students caught watching Squid Game — Radio Free Asia https://www.rfa.org/english/news/korea/squidgame-11232021180155.html 問題の高校生はイカゲームを中国からUSBメモリーに入れて密輸し、別の男子高校生に対して販売。この男子高校生は5人の友人とともにイカゲームを視聴したそうで、密輸を行った高校生に対しては銃殺刑による死刑が、密輸されたイカゲームを購入した高校生に対しては終身刑が、回し見を行った5人に対しては5年間の重労働が言い渡されたとのこと。

2021年11月25日 10時45分00秒

