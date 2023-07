Twitterに似たSNS「Threads」の大型アップデートで投稿の翻訳が可能に

・関連記事

Twitterに似たSNS「Threads」の始め方&使い方レビュー、「最大500文字投稿可能」「画像は10枚同時投稿可能」「PCからも閲覧可能」などなど機能盛りだくさん - GIGAZINE



TwitterライクなMetaのSNS「Threads」の新規登録者数が1日で3000万人を突破 - GIGAZINE



Twitter代替アプリのThreadsはInstagramアカウントを削除しないとプロフィールを削除することができないことが判明、InstagramはThreadsアカウントを個別に削除する方法を検討中 - GIGAZINE



Threadsがプロモーション投稿にラベルを付与する「Instagramのコンテンツポリシー」を導入する予定との報道 - GIGAZINE



Twitter代替アプリとして注目集める「Threads」の週間アクティブユーザーはすでにTwitterの5分の1に到達 - GIGAZINE



