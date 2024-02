2024年02月08日 15時00分 ネットサービス

Threadsで「ブックマーク機能」のテストが開始、好きな投稿を保存して後から読めるように



Metaが運営するSNSのThreadsが、お気に入りの投稿を保存して後から確認できる「ブックマーク機能」のテストを開始したことを発表しました。



Instagramの責任者であるアダム・モッセーリ氏は2024年2月8日の投稿で、「Threadsにおいて要望の多かった、投稿を保存する機能の限定的なテストを開始しました」と発表しました。





ブックマーク機能を使用するには、投稿の右上隅にある横3点メニューをタップします。





表示されたメニューから「Save」をタップ。





「Saved」と表示されたら、ブックマークが完了です。





記事作成時点ではブックマーク機能は一部のユーザーを対象にしたテストが進行中。Threadsは将来的にブックマーク機能をすべてのユーザーへ提供する意向を示しています。





なお、Instagramでは2016年の時点ですでにブックマーク機能が導入されており、誰でも使用することができます。





Metaは2023年第4四半期決算において、Threadsの月間アクティブユーザー数が1億3000万人を突破したことを報告。Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは「Threadsはローンチ当初のピーク時よりも、現在の方が積極的に利用されています。そのため、Threadsは大きな成功に向けて順調に進歩を続けています」と述べています。