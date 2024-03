2024年03月22日 11時31分 ネットサービス

ThreadsがMastodonなど分散型SNSへの投稿シェア機能のベータテストを日本・アメリカ・カナダで開始



MetaのSNS「Threads」が、Threadsと同じ投稿をMastodonやMisskeyなどの分散型SNSプラットフォームに同時投稿できる「フェディバースでのシェア機能」のベータテストを2024年3月22日から日本・アメリカ・カナダで開始しました。



Introducing Threads: A New Way to Share With Text | Meta

https://about.fb.com/news/2023/07/introducing-threads-new-app-text-sharing/





Threads has entered the fediverse - Engineering at Meta

https://engineering.fb.com/2024/03/21/networking-traffic/threads-has-entered-the-fediverse/



Threads’ fediverse beta opens to share your posts on Mastodon, too - The Verge

https://www.theverge.com/2024/3/21/24107881/threads-fediverse-beta-launch-mastodon



フェディバースとは、さまざまなサーバーからなるオープンソーシャルネットワークで、サーバー同士が互いに接続されており、相互通信できることが特徴です。Threadsはフェディバースで使用されるプロトコル「ActivityPub」への対応に取り組んでおり、2024年3月22日には「Threadsへのポストを他のSNSに同時配信する機能」「他SNSからの『いいね!』を確認する機能」のテストが始まりました。



フェディバースでのシェア機能をオンにするには、Threadsアカウントにログイン後、アカウントページ右上のメニューボタンをタップします。





「アカウント」をタップ。





「フェディバースでのシェア」をタップします。





「フェディバースとは」との説明が表示されるので、下にスクロール。





読み終えたら「次へ」をタップします。





「シェアをオンにする」をタップ。





「フェディバースでのシェア」がオンになったら設定完了です。





設定が完了すると、Threadsへの投稿がフェディバースを構成するMastodonなどの他のプラットフォームにも同時に投稿されるようになります。





また、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは「フェディバースでのシェアをオンにすると、あなたの投稿に連携プラットフォームからの『いいね!』が表示されるようになります」と報告しています。





なお、記事作成時点でこの機能はベータ版のため、他のプラットフォームからの返信やフォローの確認ができないほか、Threadsでフェディバースへの投稿を削除した場合、他のプラットフォームでは削除されない可能性があるとのこと。また、返信できるユーザーを制限した投稿や投票機能を用いた投稿、フェディバースへのシェア機能がオンになっていない時の投稿の再投稿などは、他のプラットフォームで確認することができません。





Metaによると、将来的にThreadsのユーザーは他のサーバーのSNSアカウントをフォローし、Threadsでやり取りできるようになるとのこと。さらにフェディバースに完全対応した際には、Threadsでフォローしているユーザーと他のサーバーでフォローしているユーザーを統合する計画があるそうです。



なお、フェディバースへのシェア機能のベータテストは公開アカウントに設定した18歳以上のユーザーにのみ開放されています。また、一度シェア機能をオフにすると再度シェアを有効にするには30日間待つ必要があるので注意が必要です。





