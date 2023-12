2023年12月14日 10時26分 ネットサービス

ThreadsがMastodonなどと連携できるActivityPubのテストを開始



Threadsアカウントからの投稿を、MastodonやActivityPubプロトコルを使用する他のサービスにも表示できるようにするテストが開始されました。



ActivityPubは複数のソーシャルネットワーキングサービスを相互運用可能にするためのプロトコルです。ActivityPubを活用したサービスを使用すると、ユーザーは自分のプロフィールやフォロワー、投稿などを別のサービスで表示したり、別のサービスへ移行したりすることができるようになります。



すでにMastodon、MisskeyなどがActivityPubを実装していて、Threadも、かねてからActivityPubと統合できるよう準備を進めていました。





2023年12月14日、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOがThreadsへ「Threadsアカウントからの投稿が、MastodonやActivityPubプロトコルを使用する他のサービスで利用できるようになるテストを開始します」と投稿したことで、いよいよThreadsがActivityPubの正式実装に向けて動き出したことが明らかになりました。



ActivityPubを通じて他のSNSとつながることはThreadsチームの当初からの目的であり、Instagramの責任者であるアダム・モセリ氏はかつて「プラットフォームを分散化することが新世代のクリエイターにとっての鍵となる」と話していました。



テスト開始にあたり、ザッカーバーグCEOは「Threadsを相互運用可能にすることで、ユーザーにより多くの選択肢を与えることができ、コンテンツがより多くの人々に届くようになります」とのコメントを残しています。