2023年06月09日 10時45分 ソフトウェア

「Instagram版Twitter」のアプリ画面と新情報がリークされる、正式名称は「Threads」か



Instagramが開発中とされるTwitterライクなアプリ、内部コードネーム「Project 92」について、Metaの社内会議に参加することに成功したIT系ニュースサイトのThe Vergeが見た目や機能などについて得た情報を公開しました。



Instagram’s upcoming Twitter competitor shown in leaked screenshots - The Verge

https://www.theverge.com/2023/6/8/23754304/instagram-meta-twitter-competitor-threads-activitypub



Meta's version of Twitter is just the comments section from Instagram - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/06/08/twitter-but-for-instagram/



New leak gives us another look at what Instagram's Twitter competitor will look like

https://bgr.com/tech/new-leak-gives-us-another-look-at-what-instagrams-twitter-competitor-will-look-like/



Metaの最高製品責任者であるクリス・コックス氏は、2023年6月8日に開催した社内会議で、「Twitterに対する私たちの回答」として近日公開予定のアプリの説明を行いました。このアプリの内部コードネームは「Project 92」で、The Vergeが確認した内部文書によるとリリース時の名称は「Threads」になる可能性があるとのこと。



会議で示された「Threads」の見た目は、写真がないInstagramに似ていると評されています。





「Threads」はInstagramをベースに、分散型ソーシャルメディアプロトコルであるActivityPubと統合される予定で、Instagramのアカウントを使用してユーザー情報を自動的に入力するよう設計されています。



イーロン・マスク氏によるTwitter買収でユーザー数が急伸したことで注目を集めたミニブログサービス・MastodonもActivityPubに対応しており、「Threads」のユーザーはこれらのアプリに自分のアカウントやフォロワーを移行させることが、理論的には可能となっています。





社内会議の中でコックス氏は、イーロン・マスク氏率いるTwitterを名指しで非難して会場から喝采を浴びつつ、「私たちはクリエイターや著名人から、健全に運営され信頼できる配信プラットフォームに興味があるという話を聞いています」と述べました。また、このアプリの目標は「安全性、使いやすさ、信頼性」であり、クリエイターが「視聴者層を構築し、成長させるための安定した場所」を確保することだと話しました。



コックス氏によると、すでにミュージシャンのDJ Slimeなどの有名人が新アプリの利用を約束しているほか、アメリカのトーク番組の司会者であるオプラ・ウィンフリー氏などの著名人とも協議中とのこと。





「Threads」のアプリは2023年1月にコーディングが開始されており、Metaはアプリをできる限り早期に利用できるようにする考えです。



かねてから「P92」との名称で開発が進行中とうわさされてきた「Threads」は、以前のリークで「テキストは最大500字まで」「リンク、写真、最大5分のビデオを添付可能」「いいね、リプライ、リポストができる」などの情報が出ていました。