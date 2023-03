2023年03月13日 15時00分 ネットサービス

Twitterの代替となる分散型SNS「P92」をMetaが開発中と報じられ



イーロン・マスク氏による買収以降、大きな変化を見せるTwitterに対しては賛否両論で、Twitterから別のSNSへ移行するユーザーも多くいます。そんな中、Twitterの代替となる分散型SNSを、Metaがコードネーム「P92」として開発していると報じられました。この報道に対して、Metaは分散型SNSを検討していることを認めています。



Exclusive: Meta mulls a Twitter competitor codenamed ‘P92’ that will be interoperable with Mastodon

https://www.moneycontrol.com/news/business/startup/meta-mulls-a-twitter-competitor-codenamed-p92-that-will-be-interoperable-with-mastodon-10223961.html





MetaがP92というTwitterの競合サービスについて検討していることは、ビジネスメディアのMoneycontrolが最初に報じました。Moneycontrolは「MetaがMastodonと相互運用可能な『P29』というコードネームのTwitterの競合サービスを検討している」と報じています。



この報道によると、P92はActivityPubをサポートしたスタンドアローンのテキストベースコンテンツアプリになるとのこと。ActivityPubはTwitterのライバルとして頭角を現しつつあるMastodonや、その他のフェデレーションアプリを強化するための分散型ソーシャルネットワーキングプロトコルです。



Moneycontrolに情報を提供した人物によると、P92はInstagramブランドとなり、ユーザーはInstagramのユーザー情報を用いてアプリにログインできるようになるとのこと。MoneycontrolはP92の機能について詳しく記された内部文書を入手したとしていますが、その詳細はほとんど明らかにしていません。





Moneycontrolは「P92というアプリがまだアイデア段階にあるのか、それともアプリの開発は既に始まっているのかは明らかではありません。開発に近い情報筋は、まだ進行中の作業であると語っています」と報じました。



報道後、Metaの広報担当者は「テキストの更新を共有するためのスタンドアローンの分散型ソーシャルネットワークを検討しています。クリエイターや著名人が自分の興味に関する最新情報をタイムリーに共有できる別のプラットフォームにはまだチャンスがあると考えています」という声明をMoneycontrolに寄せています。





P92の詳細について、情報筋は「現時点では、実用最小限の製品で『ユーザーが他のサーバーにいる人に投稿を流す』ことができるようになることは間違いありません。また、他のサーバーにいる人をフォローしたり、その人のコンテンツを閲覧したりすることもできるかもしれません」と語っています。



また、Twitterのようなプレビュー付き投稿のタップ可能なリンク、ユーザーの経歴、ユーザー名、認証バッジ、画像、動画などの機能がアプリの初期バージョンで利用可能になるとMoneycontrolは指摘。また、フォロワーやいいねといった要素も利用できるようになる可能性があるとのこと。コメントやメッセージングといった機能が初期バージョンから実装されているかは不明だそうですが、「どこかの段階で確実に実装される機能ではある」とMoneycontrolは報じています。



P92はMetaの既存のプライバシーポリシーに基づき提供される予定ですが、製品概要にはアプリ間のデータ共有を求める文言や、アプリ固有の補足的なプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されることになると記されているそうです。



なお、Moneycontrolが入手した内部文書によると、P92ユーザーはサインアップ時にP92固有の利用規約やプライバシーポリシーに関する通知を受け、同意を求められる模様。さらに、サインアップ後はInstagramとP92間でのデータ共有は「ゼロではないものの最小限に留められることとなる」そうです。





これに続き、イーロン・マスク氏によるTwitter買収時にさまざまなリーク情報を報じて知名度を上げたPlatformerも、Metaの匿名の従業員から「Metaはテキストの更新を共有するためのスタンドアローンな分散型ソーシャルネットワークの構築を検討しています」という情報を独占的に入手したと報じました。



Meta is building a decentralized, text-based social network

https://www.platformer.news/p/meta-is-building-a-decentralized?publication_id=7976&post_id=107445508





Platformerに情報を提供した人物によると、この製品はまだ初期段階にあるためリリース予定はないそうです。しかし、法務および規制チームはアプリに関する潜在的なプライバシー問題についての調査を既に開始しており、リリース前には対処できるよう準備を進めている模様。さらに、P92の開発はInstagramのトップであるアダム・モッセリ氏が主導しているそうです。



Platformerは「P92の最も注目すべき点はネットワークの分散化をMetaが計画しているという点です。MetaはP92に関する報道に対して声明を出しているものの、分散型ネットワークである点については明言を避けています。しかし、分散型ネットワークでは通常、個々のユーザーが独自のサーバーをセットアップし、コンテンツのモデレートについてサーバー固有のルールを設定することができるようになります」と指摘。さらに、「業界の歴史の中で最も収益性の高い壁に囲まれた庭を構築してきたことで知られるMetaがこのようなプロダクトを検討しているという事実は前代未聞です」とも報じています。



ユーザーのフォローなどの基本機能を分散型ネットワーク上で実装することは、通常のSNSと比べて非常に複雑になります。実際、分散型ネットワークのMastodonでは誰かをフォローしようとすると別サーバーへのログインを求められることがあるそうで、そのような面倒なやり取りに直面したユーザーがプラットフォームを離れることはしばしばあるそうです。



また、記事作成時点では収益性の高い分散型ネットワークが存在しないとPlatformerは指摘。加えて、分散型ネットワークで成功するビジネスモデルがどのようなものか、記事作成時点では明らかになっていないという問題もあるとしています。



Metaはこれまで数十種類のソーシャル製品を構築あるいはプロトタイプ化してきたそうですが、それらのほとんどすべては最終的に製品化に至っていません。そのため、P92が製品としてリリースされるか否かについても記事作成時点では未定です。



なお、2022年12月にMetaの所有するInstagramは、ユーザーがテキストと絵文字だけを使用して最大60文字の短い文章を投稿できる「メモ」という機能を発表しました。この機能を発表した際、The New York Timesは「MetaはメモをTwitterの競合にすることを検討していた」と報じています。



