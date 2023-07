「Twitterに似た競合アプリ」としてMetaが開発する「Threads」はApp Storeによると7月6日にリリース予定

そんなThreadsのApp Storeページがすでに存在することが明らかになりました。App Storeページは以下で、アプリ説明欄には「Instagramのテキストベースの会話アプリ」「Threadsはコミュニティが集まり、今日気になるトピックから明日のトレンドまで、あらゆるものについて話し合う場所です。興味のあるものは何であれ、お気に入りのクリエイターや同じものを愛する他のクリエイターをフォローして直接つながることができます。また、自分自身の忠実なフォロワーを構築して、アイデア・意見・創造性を世界と共有することもできます」などと記されています。なお、開発者はMetaではなくInstagramとなっています。 Threads, an Instagram app on the App Store https://apps.apple.com/ja-jp/app/threads-an-instagram-app/id6446901002

Apple公式のアプリストアであるApp Storeに掲載されている情報から、Metaが開発中のTwitter競合アプリ「 Threads 」が、2023年7月6日にリリースされることが明らかになりました。 Meta’s Twitter competitor, Threads, launches on July 6th - The Verge https://www.theverge.com/2023/7/3/23783227/meta-instagram-threads-twitter-competitor-app-store

・関連記事

Twitterが1日に閲覧できるツイート数に制限を設ける、イーロン・マスクは理由を「極端なスクレイピングに対処するため」と説明 - GIGAZINE



InstagramのTwitterライクなテキストベースアプリの見た目や詳細が明らかに - GIGAZINE



Twitter乗り換え先として注目されるSNS「Bluesky」がサーバー負荷爆増により新規ユーザー登録を一時停止、Twitter閲覧数制限に伴う新規加入者続出が原因か - GIGAZINE



Mastodonのアクティブユーザー数が250万に到達、イーロン・マスクのTwitterから逃げる人々がさらに増加していることが判明 - GIGAZINE



2023年07月04日 10時33分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.