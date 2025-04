Threadsのウェブアプリ版がThreads.netからThreads.comへ正式に移行、同時に新機能も追加される

・関連記事

Instagram・Facebook・ThreadsにX(旧Twitter)っぽいコミュニティノートを付ける機能の詳細が判明、Xのアルゴリズムを活用し広告へのコミュニティノート付与はNG - GIGAZINE



MetaがThreadsで広告表示のテストを開始、「広告をオーガニックコンテンツと同じくらい興味深いものにする」ことが目標 - GIGAZINE



Threadsには1億人以上のデイリーアクティブユーザーがいるとマーク・ザッカーバーグが発表 - GIGAZINE



ThreadsでMastodonなどのActivityPub対応SNSのユーザーを直接フォローして新着投稿通知を受け取り可能に - GIGAZINE



Threadsに「AIで要約」機能が登場、日付や投稿者で検索できる機能改善も - GIGAZINE



Threadsがカスタムフィード作成機能を全ユーザーに提供開始、ユーザーに「For You」フィードや「Following」フィード以外の選択肢を提供 - GIGAZINE

2025年04月25日 10時58分00秒 in ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Threads web app officially transitions f….