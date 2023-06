2023年06月09日 10時55分 ソフトウェア

RedditのAPI有料化でサードパーティーアプリの「Apollo」がサービス終了を発表



サードパーティー製のRedditクライアントアプリとして人気だった「Apollo」が、2023年6月30日でサービス終了となることが明らかになりました。



📣 Apollo will close down on June 30th. Reddit’s recent decisions and actions have unfortunately made it impossible for Apollo to continue. Thank you so, so much for all the support over the years. ❤ : apolloapp

https://www.reddit.com/r/apolloapp/comments/144f6xm/apollo_will_close_down_on_june_30th_reddits/





Apollo for Reddit is shutting down

https://www.theverge.com/2023/6/8/23754183/apollo-reddit-app-shutting-down-api





Apollo shutting down due to Reddit's unaffordable API - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/06/08/apollo-app-shutting-down/



Redditは2023年4月にAPIを有料化し、Redditを閲覧するサードパーティー製アプリによるAPIリクエスト数に制限をかけることを明らかにしました。これについて、RedditのサードパーティーアプリであるApolloの開発者であるクリスチャン・セリグ氏は、「新APIでは年間2000万ドル(約28億円)のコストがかかる」と批判していました。



Redditがサードパーティー製アプリをブロックする可能性、新APIは月70億回のリクエストを行うと年間約28億円 - GIGAZINE



2023年6月9日、セリグ氏は自身のTwitterを更新し「Apolloは6月30日にサービス終了します。Redditの最近の決定により、残念ながらApolloの継続は不可能になりました。長年にわたる多大なご支援、誠にありがとうございました」とツイートし、Apolloのサービスを6月30日で終了することを発表しました。



Apollo will close down on June 30th. Reddit’s recent decisions and actions have unfortunately made it impossible for Apollo to continue. Thank you so, so much for all the support over the years. ❤&65039; https://t.co/HOJaLMW8fx — Christian Selig (@ChristianSelig)



セリグ氏は8年前に大学を卒業してAppleでのインターンシップを終えたタイミングで、RedditのサードパーティークライアントアプリをiPhone向けに作りたいと考え、Apolloの開発に着手したそうです。Apolloは開発当初からすぐに人気となったおかげで、アプリ開発で生活できるだけの稼ぎを得られるようになったそうです。





しかし、2023年4月18日にRedditがサードパーティーアプリによるAPI利用を有料化すると発表したことで、すべてが変わります。セリグ氏は「APIを有料化する」というRedditの決定は「理解できる」としていますが、その価格設定は1000回のリクエスト当たり0.24ドル(約33円)とあまりに高額でした。Apolloでは2023年4月のAPIリクエスト数が約70億回であったため、月額換算で約170万ドル(約2億3600万円)、年間で計算すると2000万ドル(約28億円)もの費用がかかるという計算になります。



これについてセリグ氏は「8年間無料で利用していたAPIから突然莫大な費用が発生するとしたら、わずか30日で対応できるものではありません」とコメント。さらに、「大量のユーザーを移行するには、計画を立て、テストし、アプリのレビューを通過させる必要があり、経済的に現実的ではありません。私にとっては単純にサービス終了する方がはるかに安上がりです」とも記しています。





セリグ氏は「Apolloに年間2000万ドルの価値があるならばRedditがApolloを買収すればいい」と考え、Reddit側にApolloの買収を提案したこともあるそうです。セリグ氏はApolloの売却提案において、「半分の1000万ドル(約14億円)でも売却する」と発言したそうです。しかし、これに対してRedditのスティーブ・ホフマンCEOは「Apolloは我々を脅し、Redditに1000万ドルの支払いを要求してきた」と、セリグ氏がRedditを脅迫してきたと主張しています。



これに対してセリグ氏は売却提案をした際、ホフマンCEOは提案を脅迫とは受け取っていなかったと言及。さらに、Redditと通話した際の音声ファイルおよび文字起こしを公開し、身の潔白を主張しています。



なお、Redditの広報担当者であるTim Rathschmidt氏はApolloのサービス終了についてコメントを控えていますが、同社はAPIの有料化に関するさらなる情報を公開する予定と説明しています。また、ホフマンCEOが現地時間の6月9日にReddit上でAMAを開催予定で、この中でAPI有料化についても最新情報を発信予定とのことです。



Join our CEO tomorrow to discuss the API : reddit

https://www.reddit.com/r/reddit/comments/144ho2x/join_our_ceo_tomorrow_to_discuss_the_api/





Reddit上では多くのコミュニティがAPIの価格変更に抗議するために6月12日に新しい投稿をブロックする予定。この抗議を受け、Redditはアクセシビリティアプリの開発者向けにAPIを特別価格で提供すると発表しています。



なお、セリグ氏は現地時間の6月30日夜にApolloのAPIトークンを削除するとしており、それまでは「これまで同様に運用を継続する」模様。また、セリグ氏はApolloの有料会員向けに「今後数週間以内にサブスクリプション期間に応じた返金を行うことを計画している」と記しています。