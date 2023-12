2023年12月14日 10時35分 ゲーム

Meta QuestシリーズのVR空間内でクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming」が利用可能に、場所や時間を選ばず数百種類のゲームが楽しめる



MicrosoftやMetaがMicrosoftのクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming」が、MetaのVRヘッドセット「Meta Quest」において利用可能になったことを発表しました。



Metaは2023年9月28日のMeta Quest 3発表会において、Meta Quest 3のMR空間上にディスプレイを出現させ、Xbox Cloud Gamingによるゲームプレイが可能になることを発表していました。



「Meta Quest 3」が2023年10月10日に発売決定、MR機能が強化されてSnapdragon XR Gen 2を採用 - GIGAZINE





そして現地時間2023年12月13日にMicrosoftやMetaは、Xbox Game Pass Ultimateに加入するユーザー向けに、Xbox Cloud Gamingのベータ版がMeta Quest 2やMeta Quest 3、Meta Quest Proで利用可能になったことを発表しました。



これにより、Meta QuestのVR空間内、またはMeta Quest 3・Proの機能であるフルカラーパススルーを通した拡張現実内でXbox Cloud Gamingで提供されている数百種類のゲームがプレイ可能になりました。以下の動画は実際にゲームをプレイしている様子です。



Meta Questを用いてXbox Cloud Gamingのゲームをプレイするには、まずMeta QuestアプリストアからXbox Cloud Gamingをダウンロード。画面に表示されるチュートリアルに従って、XboxコントローラーやPlayStation 4コントローラー、Nintendo Switch ProコントローラーをヘッドセットにBluetooth接続します。ペアリングが完了したら、Game Pass Ultimate加入済みのMicrosoftアカウントでアプリにログインすることでゲームがプレイ可能になります。



Metaは「自分の部屋はもちろん、休日の旅行先でもいつでもゲームをプレイすることができます」と述べています。また、Microsoftは「今回の発表はまさに世界中のゲームを愛する全てのユーザーを、あらゆるプラットフォームやスクリーンに集めるという私たちのコミットメントの一つです」と語りました。