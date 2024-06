Amazon Fire TVでクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming」が利用可能に

Microsoftが2024年6月27日に、ゲームクラウドサービスの Xbox Cloud Gaming がAmazonのストリーミングメディアプレーヤー「 Fire TV 」でも利用可能になることを発表しました。 Xbox Gaming Coming to Amazon Fire TV: Play More Games, No Console Needed - Xbox Wire https://news.xbox.com/en-us/2024/06/27/xbox-cloud-gaming-amazon-fire-tv/

・関連記事

Meta QuestシリーズのVR空間内でクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming」が利用可能に、場所や時間を選ばず数百種類のゲームが楽しめる - GIGAZINE



幻のクラウドゲーミング専用Xbox「Keystone」のデザインがMicrosoftの特許文書から判明 - GIGAZINE



Microsoftの2024年第3四半期売上高は前年同期比17%増の9兆6200億円、Azureを含むクラウドサービスなどAI関連製品の好調さが大幅な収益増に寄与 - GIGAZINE



Xboxがゲームの保存と上位互換を専門とするチームを設立、次世代Xboxでは「史上最大の技術的飛躍」を目指す - GIGAZINE



Appleがゲームストリーミングサービスに対してApp Storeを解放、GeForce NOWなどのサービスをアプリで提供できるように - GIGAZINE

2024年06月28日 10時50分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.