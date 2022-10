MetaのハイエンドVRデバイス「Quest Pro」は2022年10月26日に発売、価格は22万6800円

・関連記事

ホテルに置き忘れられてリークされた次世代VRヘッドセット・Meta Quest Proのムービーが公開される - GIGAZINE



Metaの次世代VRヘッドセット「Quest Pro」のパッケージらしき写真がリークされる - GIGAZINE



VRヘッドセット「Meta Quest 2」が2万円超の大幅値上げ、128GBモデルが5万9400円・256GBモデルが7万4400円に - GIGAZINE



Metaがメタバースプラットフォーム「Horizon Worlds」に18禁コンテンツ用のレーティングシステムを導入 - GIGAZINE



Oculusでのログイン時に必須だったFacebookアカウントが不要に - GIGAZINE



2022年Q1のVRヘッドセット出荷台数が前年同期比で241.6%も増加、「Quest 2」のMetaは圧倒的なシェアを獲得 - GIGAZINE



あのAmong UsのVR版「Among Us VR」のゲームプレイ映像が公開、ワイワイ度マシマシでよりゲームはより賑やかに - GIGAZINE

2022年10月12日 11時29分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.