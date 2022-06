2022年06月10日 10時12分 動画

あのAmong UsのVR版「Among Us VR」のゲームプレイ映像が公開、ワイワイ度マシマシでよりゲームはより賑やかに



スペース人狼ゲーム・Among UsのVR版となる「Among Us VR」のゲームプレイ映像が、2022年6月10日に開催されたSummer Game Fest 2022の中で公開されました。



Among Us VR - Gameplay Footage





Among Us VR Gets Hilarious Gameplay Trailer, Release Period Confirmed - Game Informer

https://www.gameinformer.com/summer-game-fest/2022/06/09/among-us-vr-gets-hilarious-gameplay-trailer-release-period-confirmed



Among Us VRのゲーム画面はこんな感じ。





黄色のクルーメイトはタスクを行いにきたようです。





ポチッ





振り返ると廊下を緑色と赤色のクルーメイトが一緒に走っている様子が見えます。





タスク完了





ここで警報が鳴り……





会議が開かれます。会議中はボイスチャットのほか……





ハンドジェスチャーなどを用いてコミュニケーションを図ります。





黄色のクルーメイトは自分のタスクに集中していたためインポスターに心当たりがない様子。





再び新しいタスクに取り掛かるクルーメイト。





その後ろを再び別のクルーメイトが通り過ぎていきます。





2度目の会議。よく見ると先ほどの会議にいた青色のクルーメイトがいなくなっています。





ここでもタスクに従事していたため「何もわかんねー」とアピールする黄色のクルーメイト。





さらに別のタスクをこなしていると……





黄色のクルーメイトが死体に遭遇。





タスクをこなし……





再び死体に遭遇し……





疑心暗鬼の中ほかのクルーメイトを観察。





マップはこんな感じ。





通気口を抜ける赤色のクルーメイト





サボタージュにより停電が発生したようで、暗がりの中を発電機の下へと駆け抜けるクルーメイト。





停電を復旧させようとしたところでパクりとインポスターにやられてしまいました。





Among Us VRは2022年のホリデーシーズンにMeta Quest 2およびSteamVR向けにリリース予定です。





黄色のクルーメイトがゴーストになってゲームプレイ映像は終了。