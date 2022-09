ヘッドセットとコントローラーだけで下半身の動きも再現する技術が開発される

ソニーは2023年に次世代VR機器「 PlayStation VR2(PSVR2) 」を発売するとし、Metaも2022年10月に新たなVRヘッドセットを登場させると 予告 しています。気軽に家庭でバーチャル空間に入り込むためのデバイスとして使われるVRヘッドセットですが、これらは頭部のデバイスと両手に持つコントローラーのみで人間の体を追跡している都合上、頭と手の動きしか正確に再現できません。しかし、Metaの研究者が新たに下半身の動きも正確に再現する方法を編み出したと発表しました。 [2209.09391] QuestSim: Human Motion Tracking from Sparse Sensors with Simulated Avatars https://arxiv.org/abs/2209.09391 Meta Demonstrates Quest 2 Body Tracking Without Trackers https://uploadvr.com/meta-quest-2-body-tracking-without-trackers/ 既存の一般的なVRシステムはヘッドセットとコントローラのみを利用するため、頭と手の動きしか追跡できません。肘、胴体、脚の位置は、逆運動学と呼ばれるアルゴリズムの一種を用いて推定することができますが、肘の動きは正確さに欠け、脚についてはほとんど再現できないそうです。

2022年09月27日 16時03分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

